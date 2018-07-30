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ارتقاء شهيدين وإصابة 6 مدنيين في اعتداء إرهابي بالقذائف على أحياء سكنية في حلب

ارتقى شهيدان وأصيب 6 مدنيين بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفتين على حي الحمدانية ومشروع 3000 شقة في مدينة حلب.

وأفاد مصدر ميداني  في حلب بأن مجموعات إرهابية تتحصن في منطقة الراشدين في أقصى جنوب غرب مدينة حلب اعتدت بالقذائف على حيي الحمدانية مشروع 3000 شقة السكنيين المجاورين ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار المصدر  إلى أن وحدة من الجيش ردت على أماكن إطلاق القذائف برمايات دقيقة ما أدى إلى تدمير نقاط محصنة للإرهابيين ومنصات لإطلاق القذائف.

وأصيب 5 مدنيين بجروح ووقعت أضرار مادية في المنازل والسيارات في الثالث من الشهر الجاري نتيجة اعتداء التنظيمات الارهابية بقذيفة سقطت على أحد المنازل في حي حلب الجديدة.

وتنتشر في منطقة الراشدين وأطراف جمعية الزهراء السكنية وقرى ريف حلب الجنوبي الغربي مجموعات إرهابية تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية المجاورة.

 

سانا

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