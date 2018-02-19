ارتقاء شهيد جراء سقوط قذائف أطلقتها المجموعات المسلحة على باب شرقي بدمشق

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “المجموعات المسلحة المنتشرة في بعض مناطق الغوطة الشرقية أطلقت مساء اليوم عدة قذائف على حي باب شرقي بدمشق ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.