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ارتقاء شهيد جراء سقوط قذائف أطلقتها المجموعات المسلحة على باب شرقي بدمشق

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف حي باب شرقي بدمشق ما تسبب بارتقاء شهيد وإصابة شخص.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “المجموعات المسلحة المنتشرة في بعض مناطق الغوطة الشرقية أطلقت مساء اليوم عدة قذائف على حي باب شرقي بدمشق ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

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