ارتقاء جنرال روسي في دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتقاء قائد اللواء الخامس في الجيش الروسي، الجنرال فاليري أسابوف، إثر هجوم صاروخي نفذه أمس الأحد، تنظيم «داعش» قرب مدينة دير الزور، شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن «الجنرال تعرض لإصابة قاتلة جراء انفجار قذيفة وجهها مسلحو (داعش) تجاه أحد مقار القيادة التابعة للجيش الروسي».