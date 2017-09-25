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ارتقاء جنرال روسي في دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتقاء قائد اللواء الخامس في الجيش الروسي، الجنرال فاليري أسابوف، إثر هجوم صاروخي نفذهارتقاء جنرال روسي في دير الزور أمس الأحد، تنظيم «داعش» قرب مدينة دير الزور، شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن «الجنرال تعرض لإصابة قاتلة جراء انفجار قذيفة وجهها مسلحو (داعش) تجاه أحد مقار القيادة التابعة للجيش الروسي».

وأضاف أنّ أسابوف كان يتولى مهمة «مساعدة» القوات الحكومية السورية «في إدارة عملية تحرير مدينة دير الزور».

وأشارت وسائل إعلام روسية غير رسمية إلى أن الهجوم «تسبب أيضاً في ارتقاء المترجم الخاص للجنرال أسابوف، واثنين آخرين من العسكريين الروس».

المصدر: الأخبار- الأناضول

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