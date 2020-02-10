ارتفاع وفيات "كورونا المستجد" في إقليم هوبي الصيني

أعلنت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، اليوم الاثنين، أن عدد وفيات فيروس كورنا المستجد بالإقليم بلغ 871 شخصا والإصابات إلى 29.6 ألف حالة.



وقالت مفوضية الصحة في الإقليم إنه تم تسجيل 2618 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بسبب عدوى بالفيروس، وكان من بين هؤلاء المصابين 1921 شخصا في مدينة ووهان وحدها، بؤرة تفشي الفيروس، مضيفة أنه تم شفاء أكثر من 1795 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.





وكانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء الصيني قد أعلنت، أمس الأحد، عزم الحكومة زيادة مشترياتها من المعدات الطبية والأدوية، بعدما لاحظت نقصًا حادًا في هذه البنود تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.



ووفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، قالت اللجنة المعنية بالتخطيط للاقتصاد الكلي، إن صانعي معدات الفحص الطبي والعقاقير واللقاحات يدفعون نحو تعزيز الإنتاج بأسرع وقت ممكن.



وأضافت أن الحكومة ستساعد الشركات على توفير التمويل والتراخيص والمنشآت والمواد الخام إذا لزم الأمر، وستشتري أي منتجات غير مباعة، موضحة أن قائمة البنود التي تشملها هذه الجهود تتضمن الثياب الطبية وأقنعة الوجه والعين وأدوات الاختبار ومقاييس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء والعقاقير ذات الصلة.



وتسبب تفشي المرض، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان –عاصمة هوبي- في توقف العمل بمناطق عديدة بالبلاد، ويهدد بالحد من النمو الاقتصادي في الصين

سبوتنيك