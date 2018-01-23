ارتفاع مناسيب تخزين السدود بحمص

ارتفعت نسبة المياه المخزنة في السدود الرئيسية والمتوسطة والصغيرة بمحافظة حمص بشكل جيد جراء الهطلات المطرية الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وبين مدير الموارد المائية بحمص إسماعيل إسماعيل أن كمية التخزين في بحيرة قطينة بلغت 33 مليون متر مكعب وفي سد تل حوش 14 مليون متر مكعب وسد المزينة 22 مليون متر مكعب وسد تلدو 800ر5 ملايين متر مكعب وسد زيتا 34 مليون متر مكعب.

وبين مدير الموارد المائية بحمص إسماعيل إسماعيل أن كمية التخزين في بحيرة قطينة بلغت 33 مليون متر مكعب وفي سد تل حوش 14 مليون متر مكعب وسد المزينة 22 مليون متر مكعب وسد تلدو 800ر5 ملايين متر مكعب وسد زيتا 34 مليون متر مكعب.