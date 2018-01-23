ارتفاع مناسيب تخزين السدود بحمص
ارتفعت نسبة المياه المخزنة في السدود الرئيسية والمتوسطة والصغيرة بمحافظة حمص بشكل جيد جراء الهطلات المطرية الأخيرة التي شهدتها المحافظة.
وبين مدير الموارد المائية بحمص إسماعيل إسماعيل أن كمية التخزين في بحيرة قطينة بلغت 33 مليون متر مكعب وفي سد تل حوش 14 مليون متر مكعب وسد المزينة 22 مليون متر مكعب وسد تلدو 800ر5 ملايين متر مكعب وسد زيتا 34 مليون متر مكعب.
وأشار إسماعيل إلى أن المديرية تقوم حاليا بتعزيل المصارف بالريف والمدينة وتعزيل نهر العاصي موضحا أن الورشات الفنية تقوم بشكل مستمر بإجراء الصيانات الدورية للسدود وشبكات الري المستثمرة وملحقاتها وتجهيزاتها لافتا إلى أن جميع الكوادر بحالة استنفار كامل من آليات هندسية وعمال تحسبا لأي فيضان.
إرسال تعليق جديد