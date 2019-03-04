ارتفاع مخازين السدود في حمص

ارتفعت مخازين السدود الرئيسية والمتوسطة والصغيرة نتيجة الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة حمص خلال الأيام الماضية.



وبين مدير الموارد المائية بحمص المهندس إسماعيل إسماعيل أن كمية المياه المخزنة في بحيرة قطينة بلغت 800ر67 مليون متر مكعب وبلغت في سد تلحوش 300ر39 مليون متر مكعب وفي سد المزينة سجلت 310ر19 مليون متر مكعب وسد تلدو نحو 162ر15 مليون متر مكعب وسد القريتين 3 ملايين وفي سد التنونة مليونا و600 متر مكعب.



وأشار اسماعيل إلى أن كل السدود الصغيرة والمتوسطة التي تقع غرب حمص في حالة امتلاء طبيعي وأن الحالة الفنية للسدود جيدة ويوجد مشرفون على كل المناطق المائية.