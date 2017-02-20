ارتفاع مبيعات الأسلحة في العالم إلى أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية

كشف معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مبيعات الأسلحة حول العالم ارتفعت خلال الأعوام الخمس الماضية إلى معدل قياسي بسبب ارتفاع الطلب وخاصة من منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.



وأوضح تقرير أصدره المعهد ونشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن السعودية التي تشن عدوانا واسعا على اليمن تعد ثاني أكبر مستورد للأسلحة بعد الهند وقد زادت مشترياتها بنسبة 212 بالمئة من الولايات المتحدة وبريطانيا بالدرجة الأولى خلال السنوات الخمس الماضية.



وتلعب بريطانيا والولايات المتحدة دوراً اساسياً فى دعم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن من خلال صفقات الأسلحة والدعم العسكري واللوجيستي وقد حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010 وفقا لوثائق بريطانية رسمية.



وأشار التقرير إلى أن واردات بلدان الشرق الأوسط ودول الخليج من الأسلحة ارتفعت من 17 الى 29 بالمئة خلال الأعوام الخمسة الماضية متقدمة بفارق كبير على أوروبا.

وكالات