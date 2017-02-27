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ارتفاع مبيعات الأسلحة الروسية بعد إثبات قدراتها في سورية

أعلن رئيس شركة روستيخ الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف أن مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية ارتفعت بشكل ملحوظ بعد إثبات قدراتها ضد التنظيمات الإرهابية في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن تشيميزوف قوله في تصريح لمجلة ديفينس نيوز الأمريكية: “إن ما يجري اليوم من العمليات القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي أظهر قدرات معداتنا وهذا أثر إيجابيا على مبيعاتنا”.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الـ 30 من أيلول من عام 2015 عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد واسلحة متنوعة ومنشات لانتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي التركية.

وكالات

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