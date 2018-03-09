ارتفاع مؤشرات بورصة "وول ستريت" بعد إعلان ترامب الأخير

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة، أمس الخميس 8 مارس / أذار، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تخفيف موقفه بشأن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وذكرت وكالة "رويترز" أن إعلان ترامب ساهم في انحسار المخاوف من حرب تجارية أحدثت ذعرا في أسواق الأسهم على مدى الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن إعلان ترامب ساهم في انحسار المخاوف من حرب تجارية أحدثت ذعرا في أسواق الأسهم على مدى الأسبوع الماضي.