ارتفاع كبير بأسعار لحم الخروف.. وكيلو الهبرة يسجل 8000 ليرة!

واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها بعد انتهاء عيد الأضحى، مخالفة توقعات "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة بدمشق"، حيث كانت مرجحةً تراجع سعر كيلو الخروف الحي مع أول أيام العيد وبعده نتيجة انخفاض الطلب وكثرة المعروض.



وقال رئيس جمعية اللحامين بدمشق إدمون قطيش لإذاعة "ميلودي"، إنه بعد عيد الأضحى وعلى غير المتوقع، ارتفع سعر كيلو لحم الخاروف الحي إلى 2,500 ليرة سورية، وسعر كيلو لحم الخروف الهبرة تراوح بين 7,500 و8,000 ليرة.

وتابع قطيش كلامه، بأن سعر كيلو الخروف الحي قبل عيد الأضحى كان 2,250 ليرة، مرجعاً السبب الأساسي لارتفاع الأسعار إلى التهريب، كونه لا يوجد طلب على المادة بسبب الأضاحي.



وبيّن رئيس جمعية اللحامين أن سعر كيلو لحم العجل مازال على حاله، ومتوقعاً انخفاض سعر الدجاج، حيث يصل سعر كيلو الفروج حالياً الحي إلى 650 ليرة سورية والمذبوح 950 ليرة.



وحول عدد الأضاحي هذا العام، وصل إلى نحو 125 ألف أضحية خاروف 10 آلاف أضحية عجول، بحسب كلام قطيش، مبرراً انخفاض عدد أضاحي العجل إلى ارتفاع سعره، لافتاً إلى أن كمية التهريب إلى لبنان خلال فترة العيد كانت كبيرة جداً.



وارتفعت أسعار الأضاحي بدمشق مع اقتراب عيد الأضحى 2019 لتتراوح بين 2,200 – 2,250 ليرة لكيلو الخروف الحي، الأمر الذي أرجعه رئيس قطيش مؤخراً إلى العرض والطلب، وارتفاع أسعار المواصلات لنقل المواشي.



وتوقّع قطيش حينها انخفاض السعر عشية يوم العيد، بسبب كثرة العرض الذي سوف تشهده أسواق دمشق، ليصل إلى 1,900 ليرة سورية للكيلو، مرجحاً بيع 100 ألف أضحية من الأغنام و10 آلاف من الأبقار في عيد الأضحى بدمشق.



وضحّى السوريون العام الماضي بـ100 ألف رأس غنم، وبلغ وسطي سعر الذبيحة 90 ألف ليرة، لتصل قيمة الذبائح في عيد الأضحى الماضي 2018 إلى 9 مليارات ليرة سورية، بحسب بيانات سابقة لجمعية اللحامين.



ويستهلك سكان دمشق وريفها شهرياً قرابة 60 ألف خروف، و3 آلاف عجل، و11 ألف طن فروج، كما يوجد 1,400 لحام بدمشق وريفها، بحسب أرقام حديثة أعلنتها جمعية اللحامين والقصابة.