ارتفاع قيمة العملة الإيرانية بنسبة %40 خلال 8 أشهر

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي ارتفاع قيمة العملة الإيرانية بنسبة 40% خلال الأشهر الثمانية الماضية.



وقال همتي في تصريح اليوم إن “الاستقرار الاقتصادي السائد في إيران دليل على أننا تمكنا من إحباط مخطط أميركا للوصول إلى هدفها” مضيفا “إننا نواصل صادرات نفطنا وهي في حالة زيادة ونمضي إلى الأمام باستخدام أساليب غير تقليدية”.



ولفت همتي إلى أن الحظر الأميركي يستهدف بالأساس الشرائح الفقيرة والمتوسطة حيث أدى إلى إيجاد صدمة تضخمية أثرت أساسا على الطبقات ذات الدخل المحدود.