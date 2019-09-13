ارتفاع عدد قتلى انفجار في جنوب شرق تركيا إلى 7

ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع في جنوب شرق تركيا الليلة الماضية إلى سبعة.



وجاء في بيان صدر اليوم عن مكتب حاكم إقليم ديار بكر أوردته رويترز: “عدد قتلى انفجار عبوة ناسفة وقع بالإقليم مساء أمس أثناء مرور مركبة تقل قرويين ارتفع إلى سبعة إضافة إلى إصابة عشرة آخرين بجروح”.



وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح جراء الانفجار.



وأضاف المكتب في بيانه “إن مسلحين من حزب العمال الكردستاني زرعوا عبوة ناسفة بمنطقة قولب في ديار بكر”.



وكان جندي تركي قتل في التاسع من الشهر الجاري جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة هكاري جنوب شرق تركيا.



وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا توترا متزايدا بسبب الحملات والإجراءات العسكرية التعسفية التي تطبقها قوات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أهالي تلك المناطق.