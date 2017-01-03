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ارتفاع عدد قتلى أعمال الشغب في سجن بالبرازيل إلى 60 شخصا

ارتفع عدد قتلى أعمال الشغب التي اندلعت في سجن بمدينة ماناوس شمال البرازيل إلى 60 شخصا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس إدارة سجون ولاية الأمازون بيدرو فلورنسيو قوله ان “أعمال الشغب في السجن أسفرت عن سقوط 60 قتيلا”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 50 شخصا في شجار اندلع الليلة الماضية في السجن بين عصابات مخدرات وتطور إلى أعمال شغب.

وكان 25 سجينا قتلوا في تشرين الأول الماضي إثر اندلاع أعمال شغب فى سجن بمدينة بوا فيستا البرازيلية.

وكالات

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