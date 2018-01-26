الجيش يحبط هجوما لتنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بريف دير الزور ويقضي على 25 من إرهابييه
ارتفاع عدد ضحايا العدوان التركي على عفرين إلى 141 مدنياً بين شهيد وجريح
15 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لـ “تحالف واشنطن” بريف دير الزور
مجلس الشعب يقر تعديلات المرسوم 66 لعام 2012 لإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات
زاخاروفا: توجيه دعوات لـ 1600 سوري للمشاركة في مؤتمر سوتشي
موسكو: سياسة الغرب بشأن إعادة إعمار الرقة ستبقيها تحت الأنقاض
أخبار غير مؤكدة عن دعوة «حماية الشعب» الجيش السوري لدخول عفرين
«واشنطن بوست»: تحديات أميركية جديدة في سورية بعد هزيمة داعش
ترامب لأردوغان: لتجنّب اشتباك قواتنا في الشمال السوري
اجتماعات «فيينا 1» تنطلق اليوم
السي آي إيه و اغتيالات عبر البحار
سورية تدين مزاعم وزيري خارجية أمريكا وفرنسا حول استخدام الأسلحة الكيميائية
مسؤول أميركي يزورالرقة سرا و«قسد» تجند الشباب إجبارياً
«الإدارة الذاتية» التابعة لـ«الاتحاد الديمقراطي» تدعو إلى النفير العام في شمال شرق سورية
الجيش يصد هجوماً لـ«النصرة» على مواقعه بريف اللاذقية الشمالي

ارتفاع عدد ضحايا العدوان التركي على عفرين إلى 141 مدنياً بين شهيد وجريح

 

قصف النظام التركي بمختلف أنواع الاسلحة المنازل السكنية في منطقة عفرين شمال مدينة حلب بنحو 63 كم ما تسبب بوقوع ضحايا بين المدنيين وأضرار ودمار كبيرين في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مصادر باستشهاد مدني جراء قصف النظام التركي المنازل في قرية جاما بمنطقة عفرين فيما لا تزال قذائفه تستهدف محيط مركز ناحيتي بلبلة وجنديريس.

وأكدت المصادر أن عدوان النظام التركي المتواصل على منطقة عفرين منذ يوم السبت الماضي “تسبب باستشهاد وإصابة أكثر من 141 مدنيا ووقوع دمار كبير في منازل المواطنين والبنى التحتية والأماكن الأثرية”.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أعرب في تصريح له السبت الماضي عن إدانة الجمهورية العربية السورية الشديدة للعدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية مطالبا المجتمع الدولى بادانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا.

إلى ذلك أفاد مركز التنسيق الروسي في حميميم بأن استمرار العدوان التركي على مدينة عفرين “ينذر بالمزيد من تردي الوضع الإنساني للأهالي وارتفاع أعداد النازحين” مشيرا إلى أن المركز “يراقب الوضع عن كثب ويسعى لاستقبال النازحين على وجه السرعة وتقديم المعونات الإنسانية لهم”.

ونزح آلاف المدنيين عن قراهم وبيوتهم في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها في ريف حلب الشمالي جراء عدوان النظام التركي حيث أكدت الأمم المتحدة أول أمس تهجير أكثر من 5 آلاف مدني نتيجة العدوان.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.