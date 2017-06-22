ارتفاع عدد سكان العالم إلى 8ر9 مليارات نسمة بحلول 2050

توقع تقرير للأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان العالم من 6ر7 مليارات نسمة حاليا إلى 8ر9 مليارات بحلول عام 2050.



وأشارت أ ف ب إلى أنه جاء في التقرير الذي أعدته هيئة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن “عدد سكان العالم يزداد بنحو 83 مليون شخص سنويا وهذا الميل التصاعدي سيستمر حتى مع افتراض تراجع مستويات الخصوبة” مضيفا: إنه بهذه الوتيرة فإن إجمالي سكان العالم سيبلغ 6ر8 مليارات عام 2030 و 8ر9 مليارات في 2050 و 2ر11 مليارا في 2100.



ووفقا للتقرير من المتوقع أن تتجاوز نيجيريا التي يزداد فيها عدد السكان بوتيرة عالية الولايات المتحدة بحلول 2050 لتصبح ثالث أكثر دولة من حيث عدد السكان في العالم وأن يتجاوز عدد السكان في الهند نظيره في الصين في غضون سبع سنوات فقط علما ان عدد سكان الهند حاليا 3ر1 مليار نسمة والصين 4ر1 مليار.



وتوقع التقرير ازدياد عدد سكان 26 دولة افريقية “بمعدل الضعف على الأقل” بحلول 2050 وازدياد عدد الأشخاص الذين تجاوزوا الستين أكثر من الضعف بحلول ذلك التاريخ وإلى ثلاثة أضعاف في 2100.



وأوضح التقرير أن عدد المسنين في العالم سيزداد من 962 مليون شخص في العالم في 2017 إلى 1ر2 مليار شخص في 2050 و1ر3 مليارات في 2100.

وكالات