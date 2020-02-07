ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 636

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 636 وإجمالي الإصابات الى 31161 على مستوى أنحاء البلاد.



وذكرت اللجنة وفق ما نقلت وكالة شينخوا أنها تلقت تقارير عن 3143 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و73 حالة وفاة يوم أمس من 31 منطقة بينها 69 حالة في مقاطعة هوبي وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعات جيلين وخنان وقوانغدونغ وهاينان.



وأضافت اللجنة “إن 4821 مريضا ما زالوا في حالة حرجة ويشتبه بإصابة 26359 شخصا بالفيروس وخرج ما مجموعه 1540 شخصا من المستشفى بعد شفائهم” مشيرة إلى أنه تم تعقب 314028 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين بينهم 26762 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية أمس بيد أنه ما زال هناك 186045 شخصا آخرين يخضعون للملاحظة الطبية.



وتم الليلة الماضية الإبلاغ عن 24 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بما في ذلك وفاة واحدة و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16 حالة في مقاطعة تايوان.



وكانت السلطات الصحية في الصين أعلنت الليلة الماضية وفاة 563 شخصا وإصابة 28018 حالة إصابة بفيروس كورونا.