ارتفاع سعر الذهب وعزوف المحلات عن بيعه درءاً للخسارة

بدأت فوارق التسعيرة بين السوق ونشرة النقابة تظهر من خلال اختلافات مع الزبائن حول هذه الفارق التي لم يجد بعض الصاغة من المستمرين بالبيع بدءا من تحميلها على الأجرة ، الأمر الذي خلق إشكالات كثيرة بين الطرفين.



هذه الإشكالات لجأت النقابة إلى التنبيه من معالجتها وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح الداخلية في النقابة لجهة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن النقابة مع التحذير من أن أي شكوى ترد إلى الجمعية من أي زبون سوف تستلزم تنظيم الضبط اللازم بالصائغ.



وحول حركة البيع والشراء أكد نقيب الصاغة غسان جزماتي أن توقفها بشكل كامل في الأسواق وبالأخص أسواق دمشق، تبعا لإشكاليات فوارق السعر وما يعلنه الصاغة من خسارتهم في كل غرام يبيعونه، أما على مستوى أسعار الذهب فبيّن جزماتي أن سعر الذهب قد ارتفع عالميا بمقدار 30.



وفيما يتعلق بالأسعار المحلية قال جزماتي أن التسعيرة حددت سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بمقدار 84 ألف ليرة في حين حددت سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط بـ 72 ألف ليرة كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 730 ألف ليرة ليصل سعر الاونصة الذهبية السورية إلى 3,8 مليون ليرة، أما الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراط فقد بلغ سعرها 800 ألف ليرة والليرة الانكليزية الذهبية من عيار 21 قيراط سجلت سعر 730 ألف ليرة.





الثورة