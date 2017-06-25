اشتعال خطوط التماس في ريف القنيطرة
الأحد أول أيام عيد الفطر
الولايات المتحدة تتخلى عن عميلها السوري رضوان زيادة
بينهم 246 طفلاً..استشهاد نحو 700 مدني بغارات التحالف على الرقة منذ آذار
ضربات روسية من دون «إخطار» واشنطن: الجيش يقترب من حدود دير الزور
صحفيان سابقان في الجزيرة: لدينا أدلة تؤكد تورط النظام القطري بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
كازاخستان: لم نبحث إرسال قوات إلى سوريا
لافروف: الدعم الدولي لفكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية يسهم في تركيز الجهود لمكافحة الإرهاب
إقالة إمام جامع الرازي ياسر الخطيب
نصرالله: في أي حرب مقبلة مع إسرائيل قد تفتح الأجواء لمئات آلاف المقاتلين في المنطقة
لائحة مطالب الدول المقاطعَة: قطع العلاقات مع إيران وإغلاق "الجزيرة" والقاعدة التركية
اسبانيا: اعتقال دنماركي متورط بتمويل الإرهابيين في سورية
الجيش اللبناني يوقف عددا من الإرهابيين في عرسال
درع صاروخية لحماية كامل الأراضي الروسية بحلول عام 2025
مقتل 12 شخصا جراء تفجير إرهابي وسط جمع من المدنيين في الموصل

ارتفاع درجات الحرارة وحمضية البحر المتوسط يهددان كائنات بالانقراض

قال باحثون فرنسيون إن درجات حرارة المياه ترتفع في شمال غرب البحر المتوسط بمعدل يفوق المتوسط العالمي بما يهدد بقاء عدد من أنواع الكائنات الحية.

ونقلت رويترز عن الباحثين قولهم إنه ومن خلال قياسات أسبوعية لدرجة حرارة المياه أجريت في معمل علوم المحيطات بجنوب فرنسا اتضح أن درجة حرارة المياه على سطح البحر المتوسط زادت 0.7 درجة في الفترة بين عامي 2007 و2015.

ويعتقد الباحثون أن نتائج القياسات تنطبق على منطقة تشمل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وإن حمضية المياه زادت نحو 7 بالمئة.

وقال جون بيير جاتوسو من المركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية إن “ارتفاع درجات الحرارة وحمضية المياه يحدث بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية” مضيفا إن نحو ربع الانبعاثات التي يتسبب فيها البشر تمتصها المحيطات وهو ما يجعلها أكثر حمضية.

وأكد جاتوسو إن العوالق البحرية عادة ما تهاجر شمالا للحفاظ على درجة حرارة مثالية في محيطها لكن هذا ليس ممكنا في البحر المتوسط الذي يتصل بالمحيط الأطلسي فقط عن طريق مضيق جبل طارق.

وأضاف قائلا “هنا مكان مسدود وبالتالي فإن أنواعا من الكائنات الحية يمكن أن تختفي” مشيرا إلى أن الأمر يشكل تهديدا بشكل خاص لأعشاب (بوزيدونيا أوشانيكا) البحرية التي تنمو في البحر المتوسط وتنتج الأوكسجين وتشكل موطنا مهما للأسماك.

وأضاف أن الحموضة ستصبح مشكلة خلال عقود قليلة لكائنات بحرية لها هيكل عظمي أو أصداف من الكالسيوم مثل المحار والرخويات والحلزونات (القواقع) والأعشاب المرجانية.

وقال جاتوسو إن محار بلح البحر المتوسط، وهو طعام شائع في المطاعم، قد يختفى بدءا من عام 2100.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.