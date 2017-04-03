ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في كولومبيا إلى 254 قتيلا بينهم 43 طفلا

أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس أمس أن حصيلة ضحايا كارثة انزلاق التربة التي شهدتها مدينة موكوا في جنوب البلاد والتي نجمت عن أمطار غزيرة ارتفعت إلى 254 قتيلا بينهم 43 طفلا محذرا من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سانتوس قوله في تغريدة له على موقع تويتر “تبلغت أن الحصيلة ارتفعت إلى 254 قتيلا بينهم على الأقل 43 طفلا” مشيرا إلى أن “هذه لا تزال أرقام مؤقتة”.



وتستمر عمليات الإنقاذ في المدينة المنكوبة والتي يشارك فيها أكثر من ألف عنصر اسعاف يسابقون الوقت للعثور على ناجين محتملين.



وتم إرسال أكثر من سبعة أطنان من المواد الطبية وإمدادات المياه والكهرباء إلى موكوا.



وكانت حصيلة سابقة نشرها الصليب الأحمر أمس أشارت إلى سقوط 206 قتلى و202 جريح و220 مفقودا بعد الكارثة التى ضربت فى وقت متأخر من ليل الجمعة الماضي مدينة موكوا مقر منطقة بوتومايو جنوب كولومبيا.



وشهدت أحياء بكاملها في موكوا المدينة التي تضم 40 ألف نسمة خرابا كبيرا إثر فيضان أنهر موكوا ومولاتو وسانغوياكو.



وتنهمر أمطار غزيرة ناجمة عن ظاهرة “إل نينيو” المناخية منذ عدة أسابيع على منطقة الأنديز في شمال غرب أميركا اللاتينية وتسببت بفيضانات في البيرو أوقعت 101 قتيل وأكثر من 900 ألف منكوب وفي الإكوادور حيث أحصي 21 قتيلا و1280 منكوبا.

وكالات