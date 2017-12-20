ارتفاع حدة التصعيد بين دمشق وباريس الجيش يتقدم في ريفي دمشق وإدلب

أثارت التصريحات الفرنسية الأخيرة، بشأن الرئيس السوري بشار الأسد، موجة جديدة من التصعيد الإعلامي بين دمشق وباريس، تخلّلها اتهام الأسد لفرنسا بـ«دعم الإرهابيين» على الأرض السورية. ولم يطل الوقت قبل ردّ من العاصمة الفرنسية، على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي رأى أن انتقاد الأسد «غير مقبول»، مضيفاً أنه «إذا كان هناك من قاتل ويمكنه الانتصار بحلول نهاية شباط، فهو التحالف الدولي».

واعتبر أن وزير خارجيته جان إيف لودريان ردّ الإثنين من واشنطن على كلام الأسد، بالقول: «حين يقضي شخص وقته يرتكب مجازر بحق شعبه، فهو يلزم بصورة عامة المزيد من التكتم»، مشيراً إلى أن «سوريا لا تتلخص ببشار الأسد». ورغم الموقف الفرنسي الليّن تجاه فكرة «رحيل الأسد» التي تتبنّاها المعارضة السورية، أبدت دمشق تحفظاً على «التدخل الفرنسي» في الشؤون السورية. وبدا لافتاً أن التصعيد انتقل إلى مرحلة جديدة، بعد إعلان ماكرون عن جهود بلاده لجمع الأطراف السورية مطلع العام المقبل، للنقاش حول «التسوية السياسية».

واعتبر أن وزير خارجيته جان إيف لودريان ردّ الإثنين من واشنطن على كلام الأسد، بالقول: «حين يقضي شخص وقته يرتكب مجازر بحق شعبه، فهو يلزم بصورة عامة المزيد من التكتم»، مشيراً إلى أن «سوريا لا تتلخص ببشار الأسد». ورغم الموقف الفرنسي الليّن تجاه فكرة «رحيل الأسد» التي تتبنّاها المعارضة السورية، أبدت دمشق تحفظاً على «التدخل الفرنسي» في الشؤون السورية. وبدا لافتاً أن التصعيد انتقل إلى مرحلة جديدة، بعد إعلان ماكرون عن جهود بلاده لجمع الأطراف السورية مطلع العام المقبل، للنقاش حول «التسوية السياسية».