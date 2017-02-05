ارتفاع حالات السرطان أكثر بست مرات عند النساء

كشفت دراسة أجريت في المملكة المتحدة، أن حالات السرطان بين النساء ترتفع ست مرات أسرع من الرجال.

وتوصل البحث الذي أجراه معهد أبحاث السرطان في بريطانيا، إلى أن أنماط الحياة غير الصحية هي المسؤولة عن ارتفاع حالات السرطان بين الجنسين، إلا أن النساء يتحملن عبء هذا الارتفاع أكثر من الرجال.

وذكر موقع «ذا غارديان» أن السمنة واحدة من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، والتي تؤثر في النساء فقط، مثل سرطان الرحم وسرطان المبيض. كما سجل ارتفاع في حالات سرطان عنق الرحم والفم عند النساء.

وقالت إحدى المنظمات الخيرية: إن معدلات الإصابة بالسرطان ستستمر في الصعود عند النساء لما يقارب من ست مرات أسرع من الرجال على مدى السنوات الـ20 المقبلة.

وأضافت: «حالات الإصابة بالسرطان سترتفع بنحو 0.5 بالمئة عند الرجال وثلاثة بالمئة عند النساء».

وكالات