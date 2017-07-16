ارتفاع بمبيعات الذهب إلى 3 كيلو غرام يومياً بدمشق..وضبط امرأة تبيع ذهباً مزوراً للصاغة!

تحسن ملحوظ في مبيعات الذهب في كل الأسواق السورية وذلك نتيجة طبيعية لتحسن واستقرار الوضع الأمني.

نقيب الصاغة "غسان جزماتي" لفت في حديثه إلى أن الشراء متركز على المصاغ والحلي الذهبية بخلاف ذهب الادخار من ليرات وأونصات والتي لا تلقى رواجاً في الفترة الحالية، مضيفاً بأن وسطي المبيعات اليومية في مدينة دمشق يصل إلى 3 كيلو غرامات تزيد قليلاً.‏

كما كشف جزماتي عن أن جهود النقابة بالتعاون مع قيادة شرطة دمشق ـ قسم شرطة المزة ـ أثمرت عن إلقاء القبض على السيدة التي كانت تروج الذهب المزور من خلال بيعه للصاغة على أنه ذهب حقيقي، مبيناً أن هذه السيدة كانت تتنقل بين محال الصاغة وتبيعهم قطعاً وحلياً مختلفة الاشكال والتصاميم مطلية بالذهب وتحمل خاتماً مزوراً وهو أمر لا يمكن للصائغ التثبت منه إلا بكسر القطعة أو بالفاتورة المرفقة بها وهو ما كانت تلك السيدة تقدمه من فواتير مزورة تدعّم بها كلامها، الأمر الذي أفرز خسارات كبيرة للصاغة في تلك المنطقة، مثمناً جهود الشرطة في القبض على هذه السيدة وما لعبه ذلك من دور في مكافحة التلاعب.‏

جزماتي طلب إلى الحرفيين وقبلها بتعاميم صادرة إليهم تسجيل كامل تفاصيل هوية البائع عند قيام أحد المواطنين ببيعهم القطع والليرات والأونصات الذهبية وذلك ليتمكن الصاغة والنقابة بالتعاون مع الشرطة من مراجعة البائع وتحميله مسؤولية ما باعه من ذهب مزور أو الوصول عن طريقه إلى البائع الحقيقي الأول في حال كان من باع للصاغة موضع احتيال من قبل من باعه الذهب.‏

نقيب الصاغة أشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت عالمياً بمقدار لا يقل عن 18 دولاراً قياساً بأسعاره في البورصات العالمية الأسبوع الماضي، مبيناً أن الأونصة الذهبية قد سجلت في آخر تداول لها قبل الاقفال سعر 1230 دولاراً، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب محلياً وتسبب بارتفاعها.‏

وعن أسعار الذهب في السوق السورية قال جزماتي إن غرام الذهب قد سجل ارتفاعاً بمقدار 300 ليرة سورية بتأثير ارتفاع سعر الأونصة عالمياً حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 18600 ليرة مقابل 18300 ليرة يوم السبت من الأسبوع الماضي، في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 15943 ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية وفقاً لسعر الغرام 155 ألف ليرة، لتسجل الأونصة الذهبية السورية سعر 677 ألف ليرة، وفي نفس السياق سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً سعر 162 ألف ليرة مقابل 155 ألف ليرة وهو سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً.‏



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