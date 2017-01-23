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ارتفاع بدرجات الحرارة والجو صحو بشكل عام

يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ويكون الجو بارداً ليلاً كما يحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج فيما تستمر درجات الحرارة بالارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 5 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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