ارتفاع "بتكوين" بنسبة 0.30%
ارتفعت "بتكوين" هامشيًا بعد مسار متذبذب خلال تعاملات أمس، وهو أداء اتسمت به أغلب العملات الرقمية، والتي تأثرت إلى حد كبير بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي دعت إلى تحرك لضبط تداول هذه الأصول.
وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.30% إلى 9171 دولارًا، في تمام الساعة 08:14 صباحًا بتوقيت بيروت، بعدما تداولت بين النطاق 9500 و8800 أمس.
وارتفعت "إثريوم" بنسبة 0.40% إلى 694 دولارًا، وزادت "الريبل" بنسبة 0.30% إلى 79 سنتًا، فيما هبطت "بتكوين كاش" بنسبة 2.30% إلى 1044 دولارًا.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 374 مليار دولار، دون تغير تقريبًا عن المستوى المسجل أمس الثلاثاء.
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