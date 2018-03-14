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ارتفاع "بتكوين" بنسبة 0.30%

 

ارتفعت "​بتكوين​" هامشيًا بعد مسار متذبذب خلال تعاملات أمس، وهو أداء اتسمت به أغلب ​العملات​ الرقمية، والتي تأثرت إلى حد كبير بتصريحات مديرة صندوق ​النقد الدولي​ التي دعت إلى تحرك لضبط تداول هذه ​الأصول​.


وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.30% إلى 9171 دولارًا، في تمام الساعة 08:14 صباحًا بتوقيت بيروت، بعدما تداولت بين النطاق 9500 و8800 أمس.

وارتفعت "إثريوم" بنسبة 0.40% إلى 694 دولارًا، وزادت "الريبل" بنسبة 0.30% إلى 79 سنتًا، فيما هبطت "بتكوين كاش" بنسبة 2.30% إلى 1044 دولارًا.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 374 مليار دولار، دون تغير تقريبًا عن المستوى المسجل أمس الثلاثاء.

 

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