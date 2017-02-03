ارتفاع التضخم في تركيا متجاوزا التوقعات

ارتفع التضخم في تركيا بنسبة 46ر2بالمئة على أساس شهري في كانون الثاني الفائت متجاوزا توقعات بأن تزيد 78ر1بالمئة.



ونقلت رويترز عن معهد الإحصاء التركي قوله اليوم: إن “التضخم صعد على أساس سنوي بنسبة 22ر9 بالمئة كما قفزت أسعار المنتجين 98ر3 بالمئة على أساس شهري و 69ر13 بالمئة على أساس سنوي”.



وكان معهد الإحصاء التركي كشف الاثنين الماضي أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا انخفض بنسة 9ر3 بالمئة في كانون الثاني الفائت مقارنة مع الشهر الذي سبقه.



وقال وزير المالية في النظام التركي ناجي إقبال: “من المتوقع أن يقارب التضخم 8 بالمئة في نهاية العام الحالي حيث يرتفع في الأشهر الستة الأولى من العام لكنه سيتراجع مجددا في النصف الثاني”.



يشار إلى أن النمو الاقتصادي في تركيا شهد تراجعا كبيرا حيث انخفضت قيمة العملة التركية بشكل كبير وتراجعت الاستثمارات في البلاد وانخفض عدد السياح على خلفية دعم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الإرهاب في المنطقة.

وكالات