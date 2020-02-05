ارتفاع الأسعار وانخفاض الإقبال..حال سوق الفول والمسبحة

يقول أبو محمد بائع الفول النابت وهو يقف أمام عربته منذ الصباح على الكورنيش البحري: عادة كنت أجرّ عربتي مرتين في اليوم إلى هذا المكان فالزبائن كثر والبيع كثير، الآن أصبح كل شيء غالياً وقليل من الطلاب من تصل (خرجيته) إلى 500 ليرة وحتى السيارات العابرة التي تتوقف للشراء أصبحت أقل بكثير ومردود اليوم لم يعد يسد رمق العيال، ويتابع: أصبح سعر كيلو الفول اليابس 1800 ليرة ناهيك عن كلفة وعذاب الحصول على جرة الغاز وكذلك الصحون والشوك والليمون الحامض، والله أقل من 500 ليرة للصحن ما بتوفي.



ولا يختلف الأمر عما تقدم في مطاعم المسبحة والفول، فالأسعار أيضاً ارتفعت بطريقة جنونية جعلت هذه الوجبة خارج متناول شريحة واسعة من مواطنينا وغابت تقريباً عن الموائد رغم أنها تبقى من الوجبات الرخيصة قياساً بغيرها وعليك أن تأخذ حذرك قبل أن تتورط بعزيمة لأصدقائك على وجبة فول صباحية أو صحن فول على عربية فربما تخسر ربع راتبك إذا لم يكن أكثر.



الفول عادة كان لحم الفقراء وغذاء الأطفال اللذيذ المغذي لكنه الآن أصبح بعيد المنال حتى لو هبطت أسعاره إلى ما دون 1500 ليرة للكيلو الواحد وبغياب الغاز بشكل شبه كامل لا بديل عن (ببور الكاز) في حال توفر هذا الوقود النادر وطبعاً بأسعار كاوية يصل فيها الليتر الواحد إلى ما يقرب الألف ليرة كما قال لي الباعة الذين سألتهم.



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