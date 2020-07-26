ارتفاع إنتاج العلف المصنع وزيادة كمية المبيعات بنحو عشرة أضعاف

أعلنت مؤسسة الأعلاف عن زيادة كمية الأعلاف الموزعة على مربي الثروة الحيوانية في كل المحافظات مع زيادة إنتاج معامل الأعلاف لدعم المربين.



وبين المهندس عبد الكريم شباط مدير عام مؤسسة الأعلاف أن المؤسسة تقوم وبشكل دائم بدراسة واقع قطاع الثروة الحيوانية وإيجاد الحلول التي تدعم هذا القطاع ما يسهم في دعم المربين واستمرار العملية الإنتاجية وذلك عبر تأمين مقنن علفي بمواصفات جيدة وبأسعار تقل عن السوق بنسبة كبيرة على مدار العام.



ولفت شباط إلى الاستمرار بفتح دورات علفية مخصصة لكل أنواع الثروة الحيوانية وحسب المتوافر حيث تم افتتاح دورة إسعافية للمقنن العلفي مخصصة لمربي الدواجن الذين يعانون ارتفاع أسعار العلف في الأسواق وبمعدل 50 غرام كسبة قطن و50 غرام ذرة و100 غرام من الشعير وبأسعار تقل عن سعر السوق بنسبة 50 بالمئة.



وأوضح شباط أن المؤسسة تعمل على زيادة كمية الأعلاف الموزعة على مربي الثروة الحيوانية في كل المحافظات دون استثناء إضافة إلى زيادة إنتاج معامل الأعلاف من المادة العلفية المصنعة ذات الجودة العالية في كل من طرطوس وعدرا وحمص حيث بلغ إنتاجها خلال النصف الأول من العام الحالي 27 ألف طن مقارنة بنحو عشرة آلاف طن في الفترة نفسها من العام الماضي لافتا إلى أن عملية تأهيل معملي العلف في حلب وحماة مستمرة ووصلت في مراحلها الأخيرة.



وأشار شباط إلى زيادة كمية المبيعات بنسبة نحو عشرة أضعاف خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 310 آلاف طن من مختلف المواد العلفية مقارنة بنحو 35 ألف طن في الفترة نفسها من العام السابق بينما بلغت قيمة المبيعات 25 مليار ليرة. ‏



سانا