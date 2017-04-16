ارتفاع أونصة الذهب عالمياً بنحو 30 دولاراً

قال نقيب الصاغة غسان جزماتي إن النقابة حظرت إجراء التحليل الفني لأي سبيكة ذهبية ما لم يكن صاحبها منتسباً بشكل فعلي للنقابة، معتبراً أن من شأن هذا الإجراء أن يبقي التعاملات الأكثر دقة ضمن جسم النقابة وعلى مسؤوليتها حتى لا يكون من فرصة متاحة أمام المتلاعبين في تمرير الذهب غير دقيق العيارات.



وبحسب جزماتي فإن نقابة الصاغة منعت منعاً باتاً على من يتولون عمليات تحليل الذهب مباشرة أي عملية تحليل لأي سبيكة ذهبية ما لم يكن صاحب هذه السبيكة منتسباً للنقابة ومسجلاً في سجل خاص تحت اسم الحرفي ووزن السبيكة ونتيجة تحليلها لافتاً إلى أن النقابة حذرت من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستجعل ممن تولى التحليل يتحمل المسؤولية عن كل النتائج القانونية المترتبة عليها والعقوبات المنصوص عنها في اللوائح الداخلية.‏



جزماتي لفت أيضاً إلى أن النقابة اتفقت مع محافظة دمشق على مسألة الترخيص الإداري بحيث تطلب لجان المحافظة من كل محل من محال الذهب ترخيصه الإداري الصادر عن المحافظة نفسها، وهو ترخيص لا يصدر بدون كتاب موجه من الجهة التي يتبع لها صاحب المحل، وعلى ذلك تكون محال الذهب مؤطرة ضمن نطاق واحد بحيث ينتسب للنقابة كل أصحاب المحال ولا يخرج عن ذلك محل واحد.‏



وعن أسعار الذهب في السوقين العالمية والمحلية قال نقيب الصاغة إن الأونصة الذهبية سجلت في آخر سعر لها قبل إقفال البورصات العالمية ارتفاعاً بمقدار 30 دولاراً دفعة واحدة مسجلة بذلك سعراً نهائياً وصل إلى 1288 دولاراً، أما على المستوى المحلي فقال جزماتي إن غرام الذهب سجل ارتفاعاً وصل إلى 200 ليرة سورية يوم أمس السبت قياساً مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي، مبيناً أن سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً وصل إلى 19600 ليرة، في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 16800 ليرة، في حين سجلت الليرة الذهبية السورية سعر 165 ألف ليرة، أما الأونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها على أساس سعر غرام 21 قيراطاً 710 آلاف ليرة، وبالتوازي مع ذلك فقد سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً يوم أمس سعر 172 الف ليرة أما الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً فقد بلغ سعرها على نفس الأساس 165 ألف ليرة سورية.

المصدر: الثورة