ارتفاع أسعار زيت الزيتون بسبب الحرائق ومتوقع ارتفاع أسعار الحمضيات

صرح عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال أسامة قزيز لـ «الوطن»، بأن الحرائق الأخيرة سيكون لها تأثير على أسعار الزيتون وزيت الزيتون والحمضيات هذا الموسم.



وبيّن أن إنتاج الزيتون فعلياً لم يبدأ بعد، والكميات التي تدخل سوق الهال حاليا قليلة، وسيبدأ انتاجه منتصف الشهر القادم.



ولفت إلى أنه بعيد الحرائق ازداد الطلب بشكل ملحوظ على زيت الزيتون، نتيجة الخشية من ارتفاع سعره، وتجاوز سعر صفيحة زيت الزيتون ١٧ كيلو غرام مستوى ٧٠ ألف ليرة، بعد ان كان سعرها بحدود ٥٠ ألف ليرة، وقد يصل سعرها لحدود ١٠٠ ألف ليرة.



وبيّن أن ما يدخل سوق الهال من الحمضيات حالياً هو الليمون الأخضر بشكل رئيس، وسعر الكيلو منه بحدود ٦٠٠ ليرة، إضافة للبرتقال ابو صرة وسعر الكيلو منه بحدود ٥٠٠ ليرة.



وتوقع ان يرتفع سعر الحمضيات هذا العام بنسبة ١٠٠ بالمئة نتيجة تأثر الإنتاج وانخفاضه بسبب الحرائق، فضلاً عن زيادة الطلب عليه خلال الفترة القادمة.



الوطن