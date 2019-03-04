ارتفاع أسعار الفروج والبيض في السوق المحلية

ارتفعت أسعار البيض والفروج في مدينة دمشق ومحافظات سورية أخرى، بشكل كبير مؤخراً، وسط استغلال من أصحاب المطاعم والمحلات حيث قاموا برفع أسعار بعض أجزاء الفروج إلى الضعف.



ووصل سعر صحن البيض يوم أمس السبت إلى أكثر من 1400 ليرة في دمشق، كما ارتفعت أسعار أجزاء الفروج أيضاً إلى أكثر من 100% فالشرحات سجلت اليوم 2300 ليرة والسودة بـ2000 ليرة و«الكستا» 1700 ليرة وتراوح سعر الفروج «البروستد» بين 3000 ليرة و3200 ليرة بحسب المنطقة والمحل الذي يباع فيه.



ووفقاً للمصدر ذاته، وصل سعر كيلو «الشاورما» إلى 5 آلاف ليرة والسندويشة الصغيرة إلى 600 ليرة في عدد كبير من المحلات.

يذكر أنه تراوح سعر سندويشة الشاورما الدبل في دمشق قبل بدأ أزمة الغاز ما بين 600 و700 ليرة سورية، فيما كان سعر الفروج لا يتجاوز 3000 ليرة سورية.