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ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة مع تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية ما أجج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.


وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 1ر1522 دولارا للأوقية بعد انخفاضه لأدنى مستوياته خلال أسبوع في الجلسة السابقة عند 11ر1517 دولارا في حين استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 50ر1529 دولارا للأوقية.


وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 31ر18 دولارا للأوقية في حين ارتفع البلاتين 5ر0 بالمئة إلى 45ر935 دولارا للأوقية كما صعد البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى 55ر1536 دولارا للأوقية.