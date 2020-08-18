ارتفاع أسعار الذهب في سورية والأونصة تلامس الـ 4 مليون ليرة

ارتفع سعر غرام الذهب في سورية مجدداً اليوم الثلاثاء بمقدار 5 آلاف ليرة، بعد أن سجل أمس الاثنين سعراً قدره 106 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 111 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 95 ألف و143 ليرة سورية.



وسجلت الأونصة الذهبية السورية اليوم سعراً قدره 3 ملاين و967 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 2007 دولاراً، أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 897 ألف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 940 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 897 ألف ليرة سورية بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 803 ألف ليرة سورية.



وكانت الجمعية قد عوّلت على موسم حصاد القمح في المنطقة الشرقية، حيث يحوّل الفلاحون عادة ثمن محاصيلهم إلى ذهب، ولكن نتيجة الظروف المعيشية فإن السوق لم يشهد إقبالاً على الشراء من فلاحي المنطقة الشرقية.