ارتفاع أسعار الخضار والفواكة مع بداية العام الجديد في اللاذقية

اشتكى عدد من أهالي مدينة اللاذقية ارتفاع أسعار الخضار والفواكة مع بداية العام الجديد 2019.



وقال الأهالي إن “سعر كيلو البندورة وصل إلى 500 ليرة، وسعر كيلو الخيار إلى 350 ليرة، وسعر كيلو التفاح الأحمر 650 ليرة، وسعر كيلو البطاطا 600 ليرة.



وأوضح الأهالي أنه “قبل أسبوع كان سعر البندورة 250 ليرة، والخيار 200 ليرة، والبطاطا 300 ليرة”.



ولفت المشتكون إلى أن “الأسعار ارتفعت مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الجديدة، وحاجة الأهالي إلى شراء المزيد من المواد الضرورية استعداداً للاحتفال واستقبال عام جديد”.



من جانبه، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد نجم لتلفزيون الخبر إن “ارتفاع أسعار الخضار والفواكة يعود إلى زيادة الطلب عليها، ما أدى إلى نقص بعضها في سوق الهال، وبالتالي ارتفاع سعرها”.



وأوضح نجم أن “ارتفاع أو انخفاض الأسعار يعود إلى زيادة أو نقص الطلب على المادة، فعندما يزداد الطلب يترفع السعر والعكس صحيح”.



يذكر أن أسعار الخضار والفواكة في مدينة اللاذقية شهدت استقراراً نسيباً خلال الفترة الماضية، قبل أن تبدأ بالارتفاع بالتزامن مع اقتراب بداية العام الجديد 2019″.



تلفزيون الخبر