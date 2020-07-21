ارتفاع أسعار البيض والفروج في الأسواق.. وطن الذرة بمليون ليرة!

صرح عضو لجنة مُربي الدواجن في سورية، حكمت حداد، بأن ارتفاع أسعار البيض والفروج يعود لارتفاع تكاليف مُدخلات الإنتاج، وخاصة الأعلاف والأدوية، إذ وصل سعر طن الذرة الصفراء لحوالي 440 ألف ليرة وطن الذرة البيضاء لحوالي مليون ليرة.



ولفت حداد إلى أن التجار الذين يحصلون على إجازات استيراد لاستيراد الأعلاف والأدوية البيطرية للدواجن، ويحصلون على تمويل من المصارف بسعر الصرف التفضيلي، يقومون ببيعها لمربي الدواجن على أساس سعر الصرف غير الرسمي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البيض والفروج في السوق.



وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعطي مربي الدواجن الشعير بدلاً من الأعلاف حالياً، والكمية التي تزودهم بها قليلة وغير كافية، مشيراً إلى أن أكثر من 60 بالمئة من مربي الدواجن خرجوا حالياً من الإنتاج حالياً نتيجة ارتفاع التكاليف وتعرضهم للخسارة، وتبعا لذلك انخفض العرض في السوق.



واستبعد أن يكون هناك تهريب للبيض إلى دول الجوار، حسب الأسعار المرتفعة الرائجة، مستبعداً كذلك أن يكون هناك أي بوادر لانخفاض البيض والفروج خلال الأيام القادمة.