اربعيني في التل يخنق ابنته ويرمي جثتها في الشارع

بناءً على المعلومات الواردة إلى شرطة منطقة التل في ريف دمشق بوجود جثة مجهولة الهوية تعود لامرأة بالعقد الرابع من العمر مرمية على أوتوستراد (المتحلق الشمالي)، توجهت دورية إلى المكان وبدأت بالتحري وجمع المعلومات، ليتبين أن الجثة تعود لمواطنة من محافظة حماه تدعى (ع.إ) ، ولم يعثر بالمكان على أدلة تشير إلى معرفة الفاعل .



وبعد جمع المعلومات عن المغدورة اشتبهت شرطة منطقة التل بوالدها المدعو (ث.إ) وقامت بإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على استدراج ابنته المغدورة إلى منزله في محلة قدسيا، ونقلها على متن سيارة إلى اوتوستراد (المتحلق الشمالي) وخنقها حتى الموت وقام برميها، وإخفاء معالم الجريمة بحجة أنها متغيبة عن المنزل، حسبما نقل موقع وزارة الداخلية الرسمي.



يذكر أنه تم حجز السيارة المذكورة، ويجري العمل على تقديم القاتل إلى القضاء لينال جزاءه العادل.