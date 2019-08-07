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ادفع رسوماً لكي تتسول! مدينة تفرض الحصول على ترخيص للتسول

أصبحت مدينة إسكيلستونا الواقعة غربي العاصمة السويدية ستوكهولم، أول مدينة تفرض رسوماً على المتسولين، من أجل مزاولة «التسول» في الشارع.


حيث إنه سيتعين على المتسولين في هذه المدينة التقدُّم إلى السلطات المحلية، من أجل دفع رسوم تبلغ 250 كرونة (نحو 25 دولاراً)، للحصول على تصريح يسمح لهم بالتسول.


وقال سياسيون محليون إن الهدف هو جعل التسول أكثر صعوبة، بالإضافة إلى تسهيل اتصال السلطات والخدمات الاجتماعية بالفئات الفقيرة وتقديم المساعدة لهم.


وأوضح مستشار البلدية جيمي جانسون: «نجعل الأمر أكثر بيروقراطية وصعوبة، وسوف نرى كيف ستسير الأمور»، مضيفاً: «آمل أن تتمكن الشرطة من تنفيذه، حتى تكون هناك حاجة إلى تصريح جديد كل يوم».


وفقاً لصحيفة «إسكيلستونا كوريرين» المحلية، فقد بدأ المتسولون في الأجزاء الوسطى من المدينة بيع التوت بدلاً من ذلك.
وفي تعليقه على الأمر، قال جانسون: «كان هذا متوقعاً، إنه بالطبع ردُّ فعل معقول على أي تغيير في القواعد».