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ادعاء أمريكي بتسبب أجهزة التشويش في قاعدة حميميم بتعطيل الملاحة "الاسرائيلية"

أفادت وسائل إعلام مؤخرا بالمشاكل التي تواجه الطيارين "الإسرائيليين" حين يقودون طائراتهم الحربية والمدنية في سماء المنطقة المحتلة.


وتنتج المشاكل عن تعطل أجهزة نظام "GPS" لتحديد الموقع العالمي والملاحة الإلكترونية.


وأخيرا ادعى أحد العلماء الأمريكيين أنه كشف سبب تعطل نظام "GPS" في "إسرائيل" واستعان العالم الأمريكي تود هامفريس، أستاذ جامعة تكساس، بأجهزة محطة الفضاء الدولية أثناء بحثه عن مصدر الإشارات التشويشية التي تعطل نظام "GPS" هناك.


وذكرت إحدى الجرائد الإلكترونية الروسية أن العالم الأمريكي وجد أن الإشارات تنطلق من قاعدة حميميم الروسية.
وكالات