اخماد حريقين نشبا في موقعي دير ماما وبلدة عوج بريف حماة

تمكن عناصر إطفاء الحراج في مديرية زراعة حماة أمس من إخماد حريقين الأول في موقع دير ماما حيث التهمت النيران نحو 5 دونمات والثاني في أراض زراعية ببلدة عوج بمساحة لم تتجاوز دونما تمت السيطرة عليه بشكل مباشر وإخماده.



وأشار مدير زراعة حماة المهندس عبد المنعم صباغ الى أن الحريق مفتعل من قبل بعض الاشخاص الذين تم القاء القبض عليهم فى منطقة الحريق.



ودعا مدير الزراعة المواطنين إلى حماية الغابات الحراجية وقمع كل نوع من أنواع المخالفات الحراجية من قطع وحرق وغيرها والتشدد في محاسبة و كبح جماح التعديات وصون الغابات والحفاظ عليها.



وكانت عناصر فرق اطفاء حماة اخمدت في الرابع من الشهر الحالي حريقا كان نشب بالغابات والحراج فى موقع حير عباس فى منطقة وادى العيون بمحافظة حماة وأتى على مساحة تقدر بمئات الدونمات من الاشجار والشجيرات المثمرة والحراجية.

سانا