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اخماد حريق في حي الكاشف الشرقي بدرعا

أخمد فوج إطفاء درعا ظهر اليوم حريقاً نشب في أطراف حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا امتد لأراض زراعية مزروعة بمحصول القمح.


وبين مصدر في فوج الإطفاء أن عناصر الفوج سيطروا على الحريق الذي افتعله أحد الأشخاص في الأعشاب اليابسة وسرعان ما امتد إلى أراض زراعية مزروعة بالقمح.


وأوضح المصدر أن عناصر الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على بعض الخسائر في محصول القمح.


وكان فوج إطفاء درعا أخمد خلال الفترة الماضية نحو 15 حريقاً نشب في مناطق مختلفة من المدينة.