اخسر 18 كلغ بالموز والماء الدافئ فقط.. اليك الطريقة!

الكثير من الأشخاص يعانون من استعادة الوزن الزائد بعد خسارته وهو ما يعرف عالمياً باسم “التأثير يويو”.



وفي هذه الحالة تذهب الجهود التي تبذل لاستعادة الرشاقة أدراج الرياح. لكن يمكن منع ذلك باتباع حيلة غذائية سهلة جداً. وتعتمد هذه الحيلة على مكونين هما الموز والماء الدافئ. ولتطبيقها ينصح بتناول ثمرتيّ موز وشرب كوبين من الماء الدافئ في الصباح وعلى معدة فارغة.



أما في ما يتعلق بوجبتي الغداء والعشاء فيمكن تناولهما بالطريقة الاعتيادية شرط أن تحتويا على مأكولات صحية وأن يتم التوقف عن الأكل عند الساعة 6 مساء.



والأفضل أيضاً استبدال الوجبات الخفيفة في الفترة الفاصلة بين مواعيد الأكل الرئيسية بثمرة موز وكوب كبير من الماء الدافئ مع تجنّب استهلاك الأطعمة الغنية بالسكّر والمكوّنات الصناعية.



ولتحقّق هذه الحيلة هدفها من الضروري شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً واتباع نظام غذائي وحياتي متوازن. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن 18 كيلو في أسابيع قليلة.