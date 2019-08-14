اختفاء عارضة أزياء بريطانية في ظروف غامضة

أطلقت الشرطة البريطانية نداءً للمساعدة في العثور على نجمة اليوتيوب وعارضة الأزياء مارينا جويس التي فقدت منذ 11 يومًا، وفقًا لما نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.



ونشرت جمعية ”المفقودون“ الخيرية نداءً لمارينا البالغة من العمر 22 عامًا، قائلة إنها لم تُرَ منذ 31 يوليو، بعد اختفائها من منزلها في هارينغ، شمال لندن، وكان آخر فيديو لها عبر قناتها قبل عشرة أيام.



وقامت الشرطة بالتغريد للحصول على معلومات للمساعدة في العثور عليها، وكتبت أنها أبلغت عن فقدها في 7 آب/أغسطس.



فيما أصدر صديق مارينا الذي يُدعى براندون ميهمد، البالغ من العمر 19 عامًا، بيانًا على ”انستغرام“ في وقت مبكر من صباح هذا اليوم، يزعم أن مارينا كانت ”آمنة وبصحة جيدة“.



وكتب ميهمد: ”هذا منشور مؤقت لإرسال رسالة إلى كل شخص قلق بشأن مارينا“.



وأعرب معجبو عارضة الأزياء، التي لديها 2.1 مليون مشترك على ”يوتيوب“ و290 ألفًا من متابعي ”إنستغرام“ عن قلقهم تجاه اختفائها مؤخرًا.



وقال أحدهم: ”آمل أن يجدوها آمنة، أتمنى أن تكون عائلتها وأصدقاؤها وعشاقها على ما يرام. قلبي معها، استمر في الدعاء لها“.



وأثارت مارينا رعب متابعيها أيضًا في عام 2016، عندما أصدرت فيديو بعنوان ””DATE OUTFIT IDEAS“ تهمس فيه بصوت خافت ”ساعدوني“، وكانت هناك آثار كدمات على وجهها.



ديلي ميل