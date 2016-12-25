اختفاء طائرة ركاب روسية بعد دقائق من اقلاعها من مطار سوتشي ادلر جنوب روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فقدان طائرة ركاب من طراز تو 154 تقل على متنها 91 شخصا بعد دقائق على إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا.



ونقل موقع روسيا اليوم الالكتروني عن المتحدث باسم الوزارة قوله في مؤتمر صحفي أن “الطائرة اختفت من على شاشات الرادارات بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي أدلر” مضيفا أن الطائرة “تقل على متنها 83 راكبا اضافة إلى 8 هم أفراد الطاقم”.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن عملية البحث عن الطائرة “لا تزال مستمرة بحرا و جوا بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة في المنطقة”.



من جهتها نقلت وكالة نوفوستي الروسية للانباء عن مصدر في الوزارة قوله إن الطائرة “تحطمت على الأرجح في جبال بإقليم كراسنودار”.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابلغ باختفاء الطائرة” وأنه “يتسلم التقارير عن سير عملية البحث من وزارة الطوارئ”.



من جانبه عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعا طارئا عن طريق الفيديو مع كبار المسؤولين في الوزارة بهدف تنسيق عمليات البحث .

وكالات