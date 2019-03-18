اختفاء إرهابي مقرب من تركيا بظروف غامضة

أكد الإعلام التابع لحركة نور الدين الزنكي الإرهابية السيئة السمعة المدعومة من النظام التركي نبأ اختفاء المدعو “حسام الاطرش” في تركيا بظروف غامضة.

الشرعي السابق للزنكي قائد سابق لـ “لواء الأنصار”، أسس كتيبة “الظاهر بيبرس” في ريف حلب الغربي ، ومن المرجح أنه اما تم تصفيته أو تم اعتقاله من قبل الانتربول الدولي لأن الاطرش متورط بجرائم خطف “صحافيين ايطاليين” وقطع رؤوس آخرين واخذ مبالغ مالية ضخمة من الاتحاد الأوروبي مقابل الإفراج عن بعض الصحفيات الأجنبيات كما له تعامل مباشر مع تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الارهابيان ودعم مخططات لتنفيذ تفجيرات خارجية، وقد سبق أن أقر بأنه تسلم من “جبهة النصرة” الارهابية مبلغ خمسة ملايين دولار لقاء عملية خاصة بخطف واطلاق صراح “ناشطتين ايطاليتين” .

يذكر أن حسام الاطرش تمكن من الهروب إلى تركيا من ريف حلب الغربي بداية العام الحالي عندما بدأ إرهابيو هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” الإرهابية عملية عسكرية لفرض سيطرتها على كامل مناطق المسلحين شمال سوريا .

وأخبار الهروب إلى الأراضي التركية لقادة المسلحين لم يعد بالخبر الغريب فهروب قادة المسلحين إلى تركيا وغالباً يكون بتسهيل وتواطئ كبير من النظام التركي بعد سرقة الأموال ليقيموا مشاريع ضخمة خاصة بهم فيها من فنادق ومطاعم وشراء شقق سكنية غالية الثمن.