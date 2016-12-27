اختطاف صحفية عراقية من منزلها في بغداد

اختطف مسلحون مجهولون الصحفية العراقية أفراح شوقي من منزلها في السيدية جنوب العاصمة بغداد مساء أمس.



وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية لوكالة فرانس برس.. إن“مسلحين مجهولين يرتدون ملابس مدنية جاؤوا على متن سيارتين قاموا باختطاف الصحفية والناشطة أفراح شوقي وسرقوا حاسوبها وهاتفها وأموالها وفروا”.



وأوضح أن ثمانية مسلحين هاجموا منزل أفراح شوقي في حي السيدية جنوب غرب بغداد.



وقال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية.. إن “المسلحين دخلوا الى المنزل وقيدوا ابنها البالغ من العمر 16 عاما وقالوا إنهم تابعون لجهاز أمني رسمي”.



وطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من الأجهزة الأمنية الكشف الفوري عن ملابسات تعرض الصحفية افراح شوقي للاختطاف وبذل أقصى الجهود من أجل إنقاذ حياتها والحفاظ على سلامتها .



من جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق في حادثة الاختطاف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية مطالبة الجميع بالإدلاء بأي معلومات تفيد في سير عملية التحقيق .



يشار إلى أن أفراح شوقي 43 عاما كاتبة في عدد من المواقع الإلكترونية وهي مسؤولة شؤون المرأة في وزارة الثقافة العراقية حاليا.

وكالات