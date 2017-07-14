اختر الشكل الذي لفت انتباهك.. وسنكشف لك الكثير عن شخصيتك!

هل تعلم أنه يمكن الكشف عن بعض المزايا الخفية في شخصيتك بمجرد ان تختار رقم العين الذي يلفت نظرك أكثر من غيره، فأي من هذه العيون الموجودة في الصورة قد اخترت؟

رقم 1: تحب الجميع وتستقبل أيًا كان في قلبك وحياتك سواء في حياتك الإجتماعية ام العاطفية. حبك لأن تكون محاط بلفيف من الناس يجعلك أحيانًا تفضل أن تتعرض للأذى عوضًا عن أن تكون وحيدة. تكرس وقتك لمساعدة الآخرين حتى ولو على حساب مصلحتك.

رقم 2: تهتم دائمًا لأن تترك بصمة وتأثيرًا جيدين لدى الآخرين. تدرس خطواتك جيدًا وتؤمن بأن تصرفاتك تؤثر ايجابًا على من حولك. عندما تحزن او تقلق من شيء ما تحاول قدر المستطاع ألا تظهر مشاعرك هذه لأحد.

رقم 3: ماضيك يؤثر فيك كثيرًا والأحزان التي عشتها في السابق لا تستطيع تخطيها بسهولة وتجعلك ترين الحياة من منظار شبه متشائم. لكنك لا تظهر أبدًا هذا الوجه الكئيب منك للآخرين.

رقم 4: تفرط في التفكير في كل الأمور التي تجري من حولك والتي لا علاقة لك فيها حتى. تغرق في افكارك في معظم الأحيان وقد تتزعزع ثقتك بنفسك مرات كثيرة لكنك لا تسمح لقلة ثقتك بنفسك بالظهور الى الآخرين وتعمد الى الظهور بالصورة المعاكسة دومًا.

رقم 5: لم تكتشف نفسك بعد، كما أنك إنسان مليء بالتناقضات ومزاجي الى أقصى الحدود. لا تكشف أسرار شخصيتك لأي كان وتحتفظ بكل الأمور التي تعنيك لك وحدك. يعتبرك الآخرون غامض وأحيانًا غريب الأطوار.

رقم 6: تتمتع بدقة ملاحظة وبذاكرة جيدة للغاية. الا أنك عاطفي جيدًا وأحيانًا أبسط الأمور وأسخفها يؤثر فيك. أي شيء قد يبكيك وأصغر الأمور تفرحك. من ناحية أخرى، تتمتع بحاسة سادسة وتصغي الى حدسك دائمًا والذي يصيب في معظم الأوقات.

رقم 7: أنت انسان مليء بالشغف والطاقة وطاقتك هذه تجذب الآخرين اليك. تشعر أحيانًا بالقلق والخوف من المستقبل لكنك تقوم بكل ما بوسعك لكي لا يظهر خوفك هذا عليك.

رقم 8: لديك اعتقادات واهتمامات تختلف كثيرًا عن من حولك لذلك يراك الآخرون أحيانًا غريب الأطوار. لا تهتم للقواعد والأنظمة وتقوم بكل ما يحلو لك بصرف النظر عن القوانين والتقاليد.

رقم 9: تفهم الناس والعالم من حولك بمجرد النظر الى الأمور والوجوه لبرهة. تتمتع بقدرة على قراءة افكار ومعرفة نوايا الناس. أنت انسان لطيف في المقابل.