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اختبارات ناجحة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا في روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تنفيذ اختبارات ناجحة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في أحد مراكزها للأبحاث العلمية على القرود وحيوانات الهامستر.

وأوضح مدير المعهد المركزي الـ 48 للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية سيرغي بوريسيفيتش في حديث لصحيفة كراسنايا زفيزدا أن “فريقاً من علماء المركز أنجز تجارب ناجحة في إطار مرحلة الاختبارات غير السريرية للقاح محتمل ضد الفيروس على القرود والهامستر وتم خلال إجراء التجارب عرض وإثبات أمن المصل وفعالية قدراته على الحماية”.

وقال إن “50 شخصاً خضعوا لإجراء الاختبارات السريرية لهذا اللقاح من المتطوعين العسكريين تتراوح أعمارهم من 25 إلى 50 عاماً وجميعهم في حالة صحية جيدة”.