احكيها… فعالية شبابية تدعو الشباب لعرض قصص نجاحهم ومواهبهم

ضمن فعاليات مشروع مهارات الحياة الذي تقيمه وزارة الثقافة عرضت مبادرة “عبر عن شبابك” فعالية “احكيها” برعاية قسم تنمية الشباب واليافعين في منظمة اليونيسف وبدعم مديرية ثقافة حلب على مسرح دار التربية بحلب وتضمنت عروض باركور رياضية وفقرات فنية ولوحات راقصة من التراث الشعبي والفلكلور المتنوع وقصصا من النجاح للمواهب.





وبين جابر الساجور مدير الثقافة في حلب أنه كل عام في العطلة الانتصافية تقام مجموعة فعاليات هادفة من عروض مسرحية للأطفال واليافعين لافتا إلى أن فعالية “احكيها” تدعو الشباب لطرح أفكارهم دون تقييد بما يفيد في بناء الوطن وتطوير ظروف العمل.



وأوضحت مريانا حنش رئيس دائرة ثقافة الطفل في حلب والمشرفة على مشروع مهارات الحياة لليافعين أن هذه الفعاليات تتوج عمل عام كامل من الأعمال وتتضمن أكثر من منصة إبداعية للشباب مثل فعالية “صورها ” و”ارسمها” لافتة إلى أن فعالية “احكيها” تتضمن قصص نجاح لليافعين .



وقال ضياء نسيمي من فريق اليونسف لليافعين والمشرف على الفعالية: حاولنا أن نقدم منبرا للشباب ليوصلوا رسائلهم ويقدموا مواهبهم من رقص وغناء وتجارب مفيدة مضيفا أنه تم التركيز على طرح ألوان من الطيف الفلكلوري الثقافي السوري .

الشاب محمد قدور الذي قدم مشهدا تمثيليا لشخصية عالمية قال.. طموحي أن أكون ممثلا وقد أتاحت لي هذه الفعالية عرض موهبتي.





وقدم محمد ربيع فتال مع مجموعة من زملائه فقرة المولوية التي تضمنت أغاني ورقصات من التراث الحلبي وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح الفرصة للمواهب الشابة.



وأكدت رشا لبنية من فريق وزارة الثقافة أنه تم تدريب اليافعين على مهارات الحياة للكشف عن المواهب وتنميتها ككتابة القصص وتحفيز أصحاب المواهب للمشاركة في الفعاليات.



وتحدثت آية قيطاز عن حبها للقصص وموهبتها في الكتابة وكيف نمتها بمساعدة هذه المبادرات بالإضافة إلى دعم والدتها لها حتى استطاعت الوصول إلى مراحل التفوق العليا بينما قدمت سنا لبنية موهبتها وهي السرعة في الحساب الذهني.

ورأت الشابة لينا الجمل أن الفعالية سلطت الضوء على المواهب الشابة وإبداعاتهم.



زينب شحود