خبير اقتصادي: تأثيرات كبيرة ستطال الفقراء من رفع الدعم عن البنزين
ارتفاع أجور النقل بنسبة 50%!
التحالف السوري العلماني: اجتماع دمشق
الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الطريق السوري إلى العلمانية
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

احذروا من اللون الأسود الذي يظهر على البصل!

أكد الخبراء أن السواد الذي يظهر على البصل هو عبارة عن سم قاتل موضحين أنه نوع من أنواع الفطور السامة التي تسبب سرطان الكبد.


وقال الخبراء: “إذا رأيتم اللون الأسود على البصل فإنه سم قاتل وقوموا بالتخلص من أي كمية بصل لديكم يوجد بها هذا السواد”.


وأضافوا أيضاً: “إذا رأيتم العفن الأسود في البصل فلا تقوموا بغسله أو تقطيع الجزء الأسود فقط، بل ارموا البصلة كلها في أقرب صندوق قمامة، لأن سم الفطر يترسب داخل كل أجزاء البصل.


ولفت الخبراء إلى أن الفطر السام المذكور يفرز سموم تنتقل لكل أجزاء البصلة حتى ولو ظهرت لكم من الداخل ناصعة البياض، ولكنها مشبعة بسموم الفطر “الأفلاتوكسين” الخبيثة والسامة والقاتلة.


وإن هذا السم يسبب سرطان الكبد الذي يعتبر واحداً من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان.