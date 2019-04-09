احذروا من اللون الأسود الذي يظهر على البصل!

أكد الخبراء أن السواد الذي يظهر على البصل هو عبارة عن سم قاتل موضحين أنه نوع من أنواع الفطور السامة التي تسبب سرطان الكبد.



وقال الخبراء: “إذا رأيتم اللون الأسود على البصل فإنه سم قاتل وقوموا بالتخلص من أي كمية بصل لديكم يوجد بها هذا السواد”.



وأضافوا أيضاً: “إذا رأيتم العفن الأسود في البصل فلا تقوموا بغسله أو تقطيع الجزء الأسود فقط، بل ارموا البصلة كلها في أقرب صندوق قمامة، لأن سم الفطر يترسب داخل كل أجزاء البصل.



ولفت الخبراء إلى أن الفطر السام المذكور يفرز سموم تنتقل لكل أجزاء البصلة حتى ولو ظهرت لكم من الداخل ناصعة البياض، ولكنها مشبعة بسموم الفطر “الأفلاتوكسين” الخبيثة والسامة والقاتلة.



وإن هذا السم يسبب سرطان الكبد الذي يعتبر واحداً من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان.