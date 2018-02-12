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احذروا.. شعر الأذن يشير الى هذه المشكلة الصحية

 

يتساءل الناس كثيراً عن سبب وجود شعر خفيف على الأذن.

في الواقع، قد يكون هذا الشعر علامة سيئة، فقد كشفت دراسات عدة عن جود علاقة بين شعر الأذن والنوبات القلبية.

وفي سياق متصل، يجب التنويه الى أن شعر الأذن بحد ذاته ليس مسؤولاً عن الإصابة بأمراض القلب

. ولكن الدراسات قد أظهرت أن زيادة كمية التستوستيرون في الجسم يسبب بنمو الشعر بشكل أكبر في الجسم، بما في ذلك الأذنين.

وتبعا لذلك فهذا ما يفسر سبب الإصابة بالنوبات القلبية، إذ إن الرجال الذين يتمتعون بمعدلات أكبر من التستوستيرون هم أكثر عرضة من النساء للإصابة بالنوبات القلبية.

وهناك عدد كبير من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل العمر، الجنس، وتاريخ العائلة الوراثي


. وفي عام 2006 نشر الدكتور إدستون E دراسة في المجلة الأميركية للطب الشرعي الطبي، ولفت الى أن تجعد شحمة الأذن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمراض القلب لدى الرجال والنساء.

 

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