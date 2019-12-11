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احذروا تناول الحمص نيئاً.. ما السبب؟

حذرت خبيرة التغذية السويدية جيني دامبيرغ من تناول الحمص نيئاً، بسبب احتوائه على المادة السامة المعروفة باسم “فازين” والمادة المرة المعروفة باسم “صابونين”، وهي مواد لا يزول خطرها وضررها على الصحة إلا عند طهيها.


ومن ناحية أخرى، أشارت مؤلفة كتب الطبخ إلى أن الحمص يعد طعاماً خارقاً، ويزخر بالبروتينات والألياف الغذائية، كما أنه في الوقت نفسه قليل الدهون.
 إضافة إلى ذلك، يعد الحمص كنزاً من المعادن والفيتامينات، حيث إنه غني بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك وفيتامين A و B6 و C و E و K.

أما على صعيد العناية بالوجه، فينصح الخبراء بإدخال الحمص في أنواع الكريمات المختلفة إذ يعمل على تقليل التجاعيد، وعلاج مشاكل البشرة الدهنية وامتصاص نسبة الزيت الزائدة ما يمنح البشرة الدهنية صفاءً ونضارةً، ويساعد على ازالة التورم والإحمرار من الوجه، ويساعد على استرخاء عضلات الوجه المشدودة.